La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 7 de septiembre de 2026 en México es de 12.21 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.02%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.22 pesos y un mínimo de 12.21 pesos.

El dólar canadiense registró una leve baja semanal (-0.12%) y una caída anual más marcada (-6.68%), lo que sugiere una tendencia bajista.

El peso mexicano es de las divisas que más se han revaluado frente al dólar. Pixabay

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una ligera tendencia alcista, con 6 subidas y 4 caídas; hubo retrocesos consecutivos en la parte media y cerró con una racha positiva.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.16%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 6.21%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto se refleja en un incremento estable respecto a su valor anterior, lo que sugiere una mayor confianza en la moneda.

Este auge en la cotización también puede estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá, lo que refuerza una percepción optimista sobre su estabilidad en el corto plazo.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.