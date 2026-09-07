El dólar cotiza a 16.89 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 7 de septiembre de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.08%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.9 pesos y un mínimo de 16.88 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización cayó -0.61% en la última semana y -7.89% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar registró tres alzas iniciales, una breve corrección, un repunte, luego cuatro caídas consecutivas y un cierre con leve recuperación; en conjunto, subidas y bajadas se compensaron, dejando un nivel final similar al inicial y evidenciando alta volatilidad sin jornadas planas.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.04%, lo cual indica que su comportamiento es mucho más estable comparado con la volatilidad anual del 7.25%.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 en 2, lo que indica que ha incrementado en comparación con los días pasados. Esta alza, que se ha mantenido durante los últimos días, genera expectativas favorables para los inversores y el mercado en general.

Sin embargo, es importante considerar que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. La fluctuación constante de la moneda puede verse afectada por factores económicos y políticos, lo que requiere un análisis continuo.

En resumen, aunque la tendencia del Dólar es positiva hoy, se debe estar atento a posibles cambios en el mercado que puedan influir en su comportamiento futuro.

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.