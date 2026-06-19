Investigadores descubrieron clones completos de tiendas en línea de Amazon e imitaciones de páginas de productos.

La cercanía del Amazon Prime Day elevó los riesgos de fraude digital, ya que 1 de cada 11 nuevos sitios web relacionados con Amazon fue identificado como falso o malicioso, de acuerdo con Check Point Research, la división de inteligencia de amenazas de Check Point Software Technologies.

La firma de ciberseguridad informó que entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se registraron 6,843 dominios relacionados con Amazon en todo el mundo que fueron catalogados como fraudulentos. Tan sólo en abril se crearon 1,446 dominios de este tipo, en una estrategia diseñada para ganar antigüedad y evadir los filtros automáticos de seguridad antes del evento comercial que se celebrará del 23 al 26 de junio.

Según el reporte, para mayo de este año el 9.2% de estos dominios, equivalente a aproximadamente uno de cada 11, ya había sido clasificado como malicioso o sospechoso por los especialistas.

América Latina, entre los objetivos

Check Point Research detectó una campaña específica para usuarios de España y América Latina bajo el concepto de “amazoncredito”, mediante la cual los delincuentes registraron 46 dominios en mayo de 2026 con la promesa de otorgar supuestos créditos promocionales de Amazon.

Los atacantes recurrieron incluso al uso de dominios modificados que visualmente parecen legítimos para los usuarios hispanohablantes, lo que incrementa la probabilidad de que las víctimas entreguen información financiera o personal.

Además, los investigadores descubrieron clones completos de tiendas en línea e imitaciones de páginas de productos que incorporan valoraciones de cinco estrellas y distintivos similares a los utilizados por Amazon para generar confianza y obtener datos de pago durante el proceso de compra.

También aumentan los ataques contra empresas

La investigación destacó que la amenaza no sólo afecta a los consumidores. Los sectores vinculados al comercio electrónico registraron un incremento en la actividad de los ciberdelincuentes previo al Prime Day.

Durante mayo de 2026, las organizaciones de servicios financieros sufrieron en promedio 1,939 ciberataques semanales, cifra que representó un aumento anual de 8% y superó ampliamente el crecimiento promedio observado en el conjunto de industrias analizadas.

Por su parte, las empresas de bienes de consumo y servicios, incluidas las tiendas en línea, registraron 1,809 ciberataques semanales por organización, un incremento de 4% respecto al año anterior.

Ante este panorama, Check Point Research recomendó a los usuarios verificar cuidadosamente las direcciones web, evitar acceder a enlaces recibidos por correo electrónico o mensajes SMS, activar la autenticación de doble factor y desconfiar de ofertas que prometan descuentos excesivos o que presionen para realizar compras inmediatas.