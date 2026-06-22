Las empresas de comercio electrónico pierden más de u$s 440,000 al año debido a pagos rechazados erróneamente, es decir, transacciones legítimas que son bloqueadas por sistemas de riesgo o fallas técnicas, de acuerdo con The Global Payment Infrastructure Playbook 2026, elaborado por la fintech Yuno.

El informe advirtió que este problema se ha convertido en uno de los mayores costos ocultos de la economía digital, ya que muchas compañías continúan operando con infraestructuras de pago desarrolladas hace décadas, pese al crecimiento acelerado del comercio electrónico y la digitalización de los consumidores.

Según el estudio, una parte importante de las transacciones globales todavía se procesa mediante sistemas heredados de los años 80, lo que limita la capacidad de las empresas para gestionar pagos de forma eficiente en un entorno cada vez más complejo y globalizado.

A ello se suma la fragmentación del ecosistema de pagos. Actualmente existen más de 1,000 métodos de pago y más de 100 redes de adquirencia a nivel mundial, cada una con regulaciones, procesos de autenticación y preferencias de uso distintas.

Más pagos digitales, pero también más complejidad

El reporte destacó que el 66% del valor del e-commerce global ya se paga mediante métodos digitales y estimó que esta proporción aumentará a 79% hacia 2030.

Las billeteras digitales encabezan esta transformación al concentrar actualmente 49% del gasto mundial en comercio electrónico. La investigación previó que esta participación superará el 60% antes de finalizar la década, impulsada por el crecimiento del comercio móvil y por consumidores cada vez más familiarizados con las herramientas digitales.

Asimismo, proyectó que más de tres cuartas partes de la población mundial utilizarán billeteras digitales para 2030, consolidándolas como uno de los principales medios de pago en la economía digital.

Sin embargo, detrás de una compra en línea existe una compleja red tecnológica encargada de validar identidades, prevenir fraudes, cumplir con regulaciones y liquidar fondos entre distintos mercados, lo que incrementa los riesgos de fallas y rechazos.

Tecnología para recuperar ingresos

Frente a estos desafíos, cada vez más empresas están recurriendo a plataformas de orquestación de pagos, que permiten integrar múltiples proveedores, métodos de pago y redes financieras en una sola infraestructura.

De acuerdo con el informe, alrededor de 30% de los pagos fallidos pueden recuperarse mediante sistemas inteligentes de reintento y enrutamiento, los cuales dirigen cada transacción hacia el canal con mayores probabilidades de aprobación.

“Hoy los pagos dejaron de ser solo una operación técnica para convertirse en un motor estratégico de crecimiento. Las empresas que logran optimizar sus flujos de pago pueden reducir fricciones, mejorar la experiencia del cliente y recuperar ingresos que antes se perdían por fallas en la infraestructura”, afirmó Walter Campos, General Manager para Latinoamérica de Yuno.

El estudio señaló que incluso incrementos marginales en las tasas de aprobación pueden generar beneficios significativos para las compañías, ya que una mejora de apenas 1% puede representar millones de dólares adicionales en ingresos para empresas de gran escala.

Además, identificó tendencias que marcarán la evolución de la industria en los próximos años, entre ellas el crecimiento de los pagos instantáneos, la expansión de los sistemas de pago locales y una mayor utilización de inteligencia artificial para optimizar decisiones en tiempo real.

De esta forma, la infraestructura de pagos está evolucionando de simples sistemas de procesamiento hacia plataformas inteligentes capaces de reducir fraudes, optimizar transacciones y recuperar ingresos de manera automática.