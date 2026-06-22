En un panorama empresarial donde la tecnología busca constantemente resolver las necesidades más complejas del mercado, surge una propuesta que combina el impacto social profundo con un modelo de negocio con alto potencial de escalabilidad. Se trata de SignaPlay, el proyecto insignia desarrollado por la startup Other AI, cofundada por el ingeniero biomédico Néstor Aldrete Ochoa (originario de Jocotepec, Jalisco) y su hermano Diego, estudiante de ingeniería en tecnologías automotrices.

La plataforma convierte el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) en una experiencia diaria, interactiva y medible en un entorno de realidad aumentada. A través de un avatar y lecciones interactivas estructuradas por maestras sordas, la app promueve la adquisición temprana del lenguaje en infantes sordos y no verbales, permitiendo a padres y profesores monitorear su progreso.

Para los usuarios, el valor emocional es inmediato. “A las familias les gusta mucho, a los niños también les gusta sobre todo por la parte de sentirse identificados, tener como un personaje que también es sordo, pues habla lenguaje de señas”, dice Aldrete en entrevista con El Cronista.

El crecimiento inicial de la startup demuestra la tracción y viabilidad del producto. A la fecha, Other AI ya ha implementado su solución en 63 escuelas dentro del estado de Jalisco, beneficiando a cerca de 1,000 niños.

Sin embargo, el verdadero potencial comercial y social apenas comienza a vislumbrarse. Tras fortalecer su teoría de cambio y estructurar sus operaciones comerciales con el apoyo de mentores de negocio, entre los que se encuentra New Ventures, la startup tiene la mira puesta en un mercado objetivo de grandes dimensiones.

Las metas de expansión buscan escalar la solución para llegar a una población objetivo en Jalisco compuesta por 15,000 niños sordos y 30,000 niños autistas no verbales.

Dotar de tecnología a la educación especial

El impacto social de SignaPlay radica en atender una brecha crítica en la educación especial: la falta de acceso a recursos tecnológicos avanzados para la discapacidad. Al brindarles herramientas desde la etapa preescolar, la app no solo enseña un lenguaje, sino que crea puentes de comunicación fundamentales para las familias.

Alumnos que usan SignalPlay | Cortesía

SignaPlay demuestra que el desarrollo de software especializado y de última generación (como la lingüística computacional y la realidad aumentada) no está peleado con la rentabilidad, sino que encuentra en la resolución de problemas sociales su motor de crecimiento más potente.

“Me apasiona mucho el lenguaje, todo el concepto de lingüística computacional, que es la tecnología que empleamos, y pues aplicarlo al servicio de la comunidad se me hace excelente”, confiesa el joven emprendedor.

Del propósito a la monetización: La oportunidad B2B

Lejos de quedarse solo como una iniciativa filantrópica, Order AI ha estructurado un modelo de negocio sostenible y atractivo para el sector corporativo. Durante su participación de 14 meses en el programa de aceleración de New Ventures (considerado por el fundador como uno de los más completos de Latinoamérica), la startup logró validar con éxito su modelo de negocio Business to Business (B2B).

A través de este esquema, Order AI ha desarrollado campañas para que grandes corporativos actúen como patrocinadores (sponsors) de escuelas y familias que requieren la tecnología, abriendo una vía de ingresos comerciales B2B impulsada por la responsabilidad social empresarial y la inversión de impacto. Actualmente, su ecosistema ya abarca tanto a escuelas de educación especial como a instituciones convencionales, públicas y privadas.