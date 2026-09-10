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Pese a que ya existe un veredicto final sobre el caso entre Vulcan Materials y el Gobierno de México, en el que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dio solo un veredicto a favor de la empresa estadounidense por violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la empresa aseguró en entrevista con Bloomberg que México violó “al 100% el TLCAN” por dar un trato “injusto e inequitativo” a sus inversiones en el sureste del país.

Vulcan Materials acusó ante el CIADI que México no dio un trato justo a sus inversiones en una mina de piedra caliza en el sureste mexicano.

En 2018, el Gobierno Federal cerró las operaciones de la mina El Corchalito, ubicada cerca de Playa del Carmen, cuya concesión estaba en manos de una filial de Vulcan en México.

El problema se agravó hacia 2024, cuando el Gobierno Federal dictaminó como área natural protegida la zona donde Vulcan tenía sus concesiones, por lo que la empresa dejó de operar.

“México es culpable al 100%”, acusó el CEO Tom Hill y argumentó que la decisión del tribunal confirma que las autoridades mexicanas actuaron de forma arbitraria e ilegan contra Vulcan y que las denuncias del gobierno sobre el daño ambiental eran falsas.

En un comunicado previo, Vulcan aseveró que la decisión del CIADI contradice los intentos de México de presentar sus acciones como un “cumplimiento legítimo de la normativa ambiental”.

“Ahora que la decisión del Tribunal es pública, México ya no puede esconderse tras una versión falsa de lo sucedido. El Tribunal determinó que México violó el derecho internacional, actuó de manera arbitraria, sin buena fe ni transparencia, y le denegó a Vulcan el debido proceso básico. México podrá seguir distorsionando el fallo, pero no puede cambiar los hechos”, dijo la empresa.

El CIADI dio un solo fallo a favor de la empresa y señaló que por ello, México debe pagar casi u$s 16 millones como reparación, aunque las dos partes deberán cubrir sus gastos legales.

Economía responde

En respuesta, la Secretaría de Economía aseguró que el laudo ya es público y puede consultarse en la página del CIADI, por lo que cualquier persona puede acceder a la información sin intermediación ni interpretaciones parciales.

“El Gobierno de México es enfático en que no comparte la visión expresada por la empresa en su comunicado de prensa y remite al texto público del Laudo como la única fuente que refleja fielmente lo resuelto por el Tribunal”, señaló la dependencia que lidera Marcelo Ebrard.

Para Economía, es incorrecto afirmar que la controversia resuelta por el Tribunal vaya “más allá” del caso Vulcan.

“Como simple ejemplo, tal afirmación desconoce el hecho de que México es el principal destino de inversión proveniente de los Estados Unidos de América”, detalló.

Además, la dependencia mexicana aclaró que el Laudo Arbitral señala que de las medidas reclamadas por Legacy Vulcan, únicamente una fue considerada incompatible con el TLCAN y, por tanto, susceptible de generar una obligación de compensación.

“El monto reconocido por el Tribunal representa menos del 1% de la cantidad máxima reclamada por la empresa”, aclaró Economía.

En todo caso el Gobierno de México mantiene abierto el diálogo con la empresa, en el marco del respeto mutuo y de la legalidad, dice la dependencia.