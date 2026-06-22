Equipos de trabajadores han reutilizado por casi 40 años miles de pinos en las playas de Alabama: se convierten en barreras contra la erosión

En la costa de Alabama, los árboles de Navidad no terminan necesariamente en la basura cuando concluyen las fiestas.

Desde hace casi cuatro décadas, miles de pinos son reutilizados en las playas de Gulf Shores para ayudar a formar dunas de arena.

Estas dunas funcionan como una de las principales defensas naturales frente a tormentas y huracanes.

Lo que podría parecer un simple residuo estacional cumple una función concreta: atrapar arena transportada por el viento, favorecer la recuperación de la costa y crear hábitats para especies nativas.

El programa es difundido en el sitio oficial del Municipio de Gulf Shores y fue desarrollado junto al Parque Estatal Gulf.

La técnica de la “U” y la restauración costera

Cada año, entre fines de diciembre y mediados de enero, los residentes entregan sus árboles de Navidad naturales para ser trasladados a las zonas costeras.

Allí, equipos de trabajo y voluntarios los colocan en grupos de tres formando estructuras en “U” que funcionan como trampas naturales.

Al frenar la velocidad del viento, las ramas retienen los granos de arena, que con los meses forman pequeños montículos y dan base a nuevas dunas.

Durante la primavera, personal del parque y voluntarios plantan especies vegetales autóctonas, un paso fundamental para estabilizar el suelo y reducir la erosión.

La iniciativa surgió para reforzar las dunas costeras, ya que ayudan a absorber parte de la energía de las olas, el viento y las marejadas, reduciendo el riesgo de inundaciones y daños en carreteras, viviendas e infraestructuras cercanas a la playa.

Protección contra tormentas y refugio ecológico

En una región expuesta regularmente a huracanes provenientes del Golfo de México, conservar estas barreras naturales resulta fundamental.

Equipos de trabajadores han reutilizado por casi 40 años miles de pinos en las playas de Alabama: se convierten en barreras contra la erosión Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por eso, las autoridades limitan el tránsito sobre muchas zonas dunares, ya que el paso constante de personas puede deteriorarlas y acelerar la erosión.

La experiencia del huracán Sally en 2020, que provocó importantes daños en la costa y afectó incluso al muelle del parque, puso de manifiesto la importancia de mantener estos sistemas naturales en buen estado.

Más allá de la protección de bienes materiales, el programa también aporta beneficios ecológicos, ya que favorece el desarrollo de especies vegetales nativas y crea refugios para diversos animales.

Entre ellos se encuentra la rata de playa de Alabama, una especie en peligro de extinción y utilizada como indicador de la salud de los ecosistemas dunares.

Erosión costera. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A lo largo de casi cuatro décadas, este programa ha permitido recuperar miles de pinos, a un ritmo de hasta 400 árboles al año, que de otro modo habrían terminado como residuos.

Con el tiempo, mientras los pinos se degradan de forma natural bajo el suelo, las nuevas dunas de Gulf Shores continúan creciendo y consolidándose como un escudo definitivo para proteger la costa frente a la erosión y los temporales.