Oficial y confirmado | Presentan un proyecto para que el Cablebús amplíe su recorrido hasta el Cerro del Cuatro

El proyecto para construir un Cablebús hacia el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque continúa avanzando y ya cuenta con un registro dentro de la cartera de inversión del Gobierno federal, informó la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez.

La alcaldesa señaló que la propuesta obtuvo inicialmente su registro ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), luego de que se determinara la viabilidad y congruencia del proyecto. Posteriormente, fue incorporada a la Unidad de Inversiones, donde recibió un número de folio.

Ampliación del transporte público en CDMX

En su planteamiento original, el proyecto del Cablebús contempla alrededor de ocho estaciones. Sin embargo, las autoridades trabajan actualmente en una primera etapa de cuatro estaciones, con el Cerro del Cuatro como prioridad, debido a las necesidades de movilidad y al rezago en infraestructura que presenta esta zona.

Pérez explicó que el municipio de Tlaquepaque se encuentra realizando los últimos ajustes solicitados por la Federación, principalmente para demostrar que existe congruencia entre los ingresos estimados y los costos de operación que tendría el sistema.

Primera etapa del Cablebús al Cerro del Cuatro

La primera fase contempla cuatro estaciones y tendrá como principal punto de atención al Cerro del Cuatro.

La zona fue priorizada debido a las dificultades para acceder al transporte público, el rezago en infraestructura, las necesidades de movilidad de la población y las condiciones de seguridad.

De manera preliminar, la inversión se estima en alrededor de 3,000 millones de pesos. No obstante, la presidenta municipal aclaró que esta cifra aún no es definitiva y podría modificarse conforme avance la definición técnica y financiera del proyecto.

Para obtener los recursos necesarios, Tlaquepaque analiza solicitar financiamiento a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), mediante Banobras. La intención es contar con una alternativa de financiamiento que permita reducir la dependencia de una asignación directa dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Durante las próximas semanas, el municipio prevé terminar de ajustar las estimaciones financieras y presentar el proyecto definitivo de esta primera etapa. Además del Cerro del Cuatro, la propuesta considera puntos estratégicos como Colón y Periférico.