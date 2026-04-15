Bepensa Bebidas, productora, comercializadora y distribuidora del portafolio de productos de The Coca-Cola Company, visitará en las próximas semanas la Bolsa Mexicana de Valores para emitir 3,500 millones de pesos, de acuerdo con documentos entregados a la plaza bursátil. La colocación, que se realizará bajo la modalidad de vasos comunicantes, se dividirá en dos emisiones: BPEN 26X por hasta cinco años, con una tasa cupón variable, y BBPEN 26-2X a un plazo por hasta siete años, con una tasa cupón fija. Ambas emisiones se encuentran bajo el amparo de un programa por hasta 10,000 millones de pesos. Los recursos recaudados por la empresa yucateca serán utilizados para financiamiento o refinanciamiento, total o parcial, de proyectos elegibles, existentes o futuros, que cumplan con las categorías elegibles descritas en el Marco de Financiamiento Sostenible de Bepensa Bebidas. La emisión ya cuenta con la nota “AAA” por parte de S&P Ratings, misma que considera que la empresa cuenta con una capacidad financiera alta para hacer frente a sus obligaciones financieras, además de que la agencia considera que esta emisión implica un efecto neutral para los niveles de endeudamiento de la compañía, de acuerdo con un comunicado. “La calificación también considera su sólido portafolio de marcas y participación de mercado líder en la región, así como sus prudentes políticas financieras”, explicó la agencia. Se espera que la emisión se realice el próximo 12 de mayo, de acuerdo con el prospecto de colocación de la empresa. Bepensa Bebidas, con sede en Mérida, Yucatán, es una unidad de negocio de Bepensa que produce y distribuye bebidas no alcohólicas principalmente en el sureste del país y la República Dominicana. Las emisiones de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores se dinamizaron en el primer trimestre del año. De acuerdo con datos de la plaza bursátil, al cierre de marzo se registró un total de 230,364 millones de pesos, equivalente a un incremento de 84% comparado con el mismo periodo de 2025. Analistas explicaron previamente a El Cronista que el incentivo se produjo ante el ciclo de recorte de tasas tanto del Banco de México por lo que las tasas del mercado bursátil lucen más ‘atractivas’. El regreso de Petróleos Mexicanos (Pemex) no solo atrajo la atención del mercado tras siete años de ausencia en la bolsa mexicana, sino también por los 31,500 millones de pesos que solicitó, siendo la empresa con el mayor monto solicitado en el mercado en lo que va del año; seguido de BBVA México con una colocación de 15,272 millones de pesos. En el listado de emisoras que solicitaron deuda corporativa también figuró Grupo Bimbo con 12,000 millones de pesos, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con 10,718 millones de pesos, en tanto que Sigma, Coca-Cola Femsa (KOF) y Kimberly Clark de México colocaron individualmente 10,000 millones de pesos.