Poner cinta adhesiva en las ruedas del equipaje de mano: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Quienes deben despachar una valija suelen buscar recursos sencillos para reducir el riesgo de roturas durante el viaje.

Una de las recomendaciones que circula consiste en cubrir las ruedas con cinta adhesiva antes de entregar el equipaje en el aeropuerto.

La medida busca resguardar esa zona de los golpes y la suciedad, aunque no reemplaza el embalaje adecuado ni garantiza que la valija no sufra daños durante la manipulación.

Por qué recomiendan cubrir las ruedas de la valija con cinta adhesiva antes de viajar

Las ruedas son una de las partes de la valija que más desgaste sufren. Durante el traslado, pasan por cintas transportadoras, bodegas, carros de carga y superficies irregulares, donde pueden recibir golpes o acumular polvo y residuos.

Colocar cinta adhesiva sobre las ruedas crea una protección provisoria frente a la suciedad. Esto podría ayudar a prevenir inconvenientes como mecanismos trabados, ruidos o dificultades para desplazar el equipaje.

Algunos viajeros también recurren a este método para reducir el movimiento de la valija durante la manipulación en el aeropuerto y evitar que ruede o choque contra otras superficies.

El detalle que permite saber si la valija fue golpeada durante el viaje

La cinta puede funcionar además como una señal de control. Si al retirar el equipaje aparece rota, corrida o desprendida, es posible que la valija haya recibido movimientos bruscos durante el traslado.

Aunque esto no confirma por sí solo que haya ocurrido un daño, puede servir como una alerta para revisar el equipaje antes de salir del aeropuerto.

Cinta adhesiva en las ruedas de la valija: para qué sirve y qué pasa si la usás antes de viajar

¿Pueden decirte algo en el control del aeropuerto por poner cinta en las ruedas de la valija?

Una de las dudas más frecuentes entre los viajeros es si colocar cinta adhesiva en las ruedas de la valija puede generar algún inconveniente durante los controles de seguridad. En general, este tipo de protección no está prohibida, ya que no modifica la estructura del equipaje ni impide que pueda ser revisado por el personal del aeropuerto.

Sin embargo, si la valija es seleccionada para una inspección adicional, los agentes pueden retirar la cinta adhesiva si consideran necesario revisar las ruedas o acceder a alguna parte del equipaje .

Por eso, se recomienda utilizarla solo como una protección temporal y evitar cubrir zonas importantes como cierres, etiquetas de identificación o compartimentos que puedan requerir una revisión.