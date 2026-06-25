José Elías compartió la clave del éxito empresarial: “De los 18 a los 30 años tienes el mejor activo que vas a tener en tu vida”. (Fuente: YouTube).

El empresario español José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las mayores fortunas del país, compartió una reflexión dirigida especialmente a los jóvenes emprendedores a través de su cuenta en X (@jose_elias_nvr). En su mensaje, destacó la importancia de aprovechar una etapa de la vida que considera decisiva para el desarrollo profesional y empresarial.

Según explicó, el tiempo es el recurso más valioso entre los 18 y los 30 años, ya que permite asumir riesgos, cometer errores y adquirir experiencia sin las responsabilidades que suelen aparecer en etapas posteriores. Para Elías, este período representa una oportunidad única para iniciar proyectos y aprender de los fracasos.

El tiempo, el activo más importante entre los 18 y los 30 años

José Elías sostuvo que “De los 18 a los 30 tienes el mejor activo que vas a tener en tu vida: el tiempo para estrellarte y aprender”. A partir de esa idea, animó a los jóvenes a actuar y aprovechar esa ventaja para desarrollar iniciativas propias.

El empresario afirmó que observa a muchos jóvenes sin la ambición necesaria para emprender. “ Veo a mucha gente joven que parece que le han puesto un antídoto contra las ganas de comerse el mundo ”, señaló.

Frente a esa situación, aseguró que su intención es incentivar una actitud más activa y emprendedora. “Yo lo que quiero es quitaros ese antídoto y que os pique la misma víbora que me picó a mí. Me da exactamente igual lo que hagáis”, expresó.

José Elías compartió la clave del éxito empresarial: “De los 18 a los 30 años tienes el mejor activo que vas a tener en tu vida”. (Fuente: Shutterstock).

Emprender sin miedo al fracaso: la recomendación de José Elías

Durante su mensaje, Elías insistió en que lo importante no es el tipo de negocio que se elija, sino dar el primer paso. Como ejemplos, mencionó distintas actividades que pueden servir para adquirir experiencia empresarial:

Hacer FBA o dropshipping.

Vender cromos.

Montar eventos para los colegas.

En ese sentido, remarcó: “Haz lo que sea, pero haz algo ya”. El empresario también advirtió que el éxito económico no suele llegar de manera inmediata. “ No te vas a hacer rico a la primera, pero es que da lo mismo. Lo que importa es que abras la puerta y empieces a moverte ”, afirmó, destacando que el aprendizaje obtenido durante el proceso es más importante que los resultados iniciales.

José Elías compartió la clave del éxito empresarial: “De los 18 a los 30 años tienes el mejor activo que vas a tener en tu vida”. ChatGPT

La hoja de ruta empresarial que propone para cada etapa de la vida

José Elías compartió además una visión sobre cómo deberían aprovecharse las distintas décadas de la vida desde una perspectiva empresarial. Según explicó, entre los 20 y los 30 años existe margen para equivocarse y aprender de esos errores.

“De los 20 a los 30 años te puedes estampar dos veces. De los 30 a los 40 tienes que encarrilar el negocio. A partir de los 40, te toca disfrutar de lo que has montado”, señaló.

Asimismo, destacó que las nuevas generaciones cuentan con más herramientas y oportunidades que las que existían cuando él comenzó su trayectoria. De acuerdo con su análisis, los jóvenes actuales tienen la posibilidad de iniciar proyectos antes y acelerar sus procesos de aprendizaje mediante el ensayo y error.