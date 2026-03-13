La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las sucursales bancarias suspenderán sus operaciones al público el lunes 16 de marzo, día de descanso obligatorio por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. La medida obedece a la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que establece los días inhábiles en el sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación a finales del año pasado. El feriado del 16 de marzo corresponde al natalicio de Benito Juárez, cuya fecha oficial es el 21 de marzo. Sin embargo, la ley laboral mexicana permite trasladar el descanso al lunes previo para generar un fin de semana largo, razón por la que este año el puente escolar y bancario se extiende del viernes 13 al lunes 16 de marzo. Existe una excepción relevante para los usuarios: los bancos que operan dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público en sus horarios tradicionales, aun cuando se trata de un día festivo, según precisó la ABM. Para quienes necesiten realizar operaciones financieras durante el feriado, la ABM destacó que más de 66 mil cajeros automáticos y 60 mil corresponsales bancarios estarán disponibles en todo el país. Además, la banca digital y telefónica operará las 24 horas del día, los 365 días del año, sin interrupciones por el día inhábil. En materia de pagos y vencimientos, la ABM recordó una disposición clave de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: si la fecha límite de un pago cae en día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente sin consecuencias para el usuario. Esto significa que cualquier obligación financiera con vencimiento el lunes 16 de marzo podrá cubrirse el martes 17 de marzo, cuando las sucursales retomen su operación normal en todo el territorio nacional. Aunque las ventanillas bancarias permanecerán cerradas el 16 de marzo, los servicios digitales, cajeros y corresponsales garantizan que los usuarios puedan acceder a su dinero y realizar operaciones esenciales durante el puente de Benito Juárez.