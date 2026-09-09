Tala, empresa crediticia basada en IA con alrededores de 6 millones de usuarios en México, nombró a Liliana Herrera como directora regional para América Latina. Herrera, quien anteriormente fungió como directora de asuntos públicos de la compañía, será responsable de liderar la estrategia regional enfocándose en potenciar el modelo de Crédito como Servicio (credit as a service o CaaS).

La compañía basada en Santa Mónica, California, llegó a México en 2018 luego de haber privado su producto en mercados como Kenia e India ha mostrado un crecimiento sostenido e impacto positivo el país, mercado que promedia una colocación de más de 500,000 créditos al mes y acumula un volumen desembolsado histórico de aproximadamente MXN $64,240 millones de pesos, según datos proporcionados por la fintech.

Tala tiene el objetivo de seguir expandiéndose internacionalmente y evolucionando su modelo de negocio con un enfoque estratégico en Latinoamérica, una región fundamental dentro de su plan de crecimiento.

“El ecosistema financiero en Latinoamérica está listo para evolucionar. Me entusiasma liderar esta nueva etapa de Tala en la región, donde nuestro objetivo es claro: ser el destino y la infraestructura que facilite el acceso a crédito seguro, donde y cuando los usuarios lo necesiten”, afirmó Liliana Herrera.

Su gestión buscará exportar el motor de análisis de riesgo de Tala a empresas aliadas, permitiéndoles ofrecer servicios de liquidez bajo su propia marca, incrementando la retención de usuarios sin la necesidad de asumir el riesgo crediticio, ni la carga regulatoria u operativa.

En poco más de un año Tala ha duplicado sus usuarios en México, pues en mayo de 2025 reportaba 3 millones y ya una tendencia de crecimiento de usuarios del 80% frente al 2024. El crecimiento de Tala ha estado respaldado por fondos de capital y deuda de inversionistas como Kindred, Stellar Enterprise Fund, IVP, Revolution Growth, Lowercase Capital y PayPal Ventures.