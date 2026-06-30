Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía de México (izq) y Jamieson Greer, Embajador Comercial de Estados Unidos.

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Los representantes de comercio internacional de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán mañana vía virtual para definir cómo será el futuro inmediato del T-MEC.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaria de Economía. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

En un mensaje transmitido a través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, explicó los dos panoramas más probables para la continuidad del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

El primero de ellos consiste en que los tres países acuerden una prórroga inmediata de 16 años, sin la necesidad de hacer revisiones al acuerdo en ese periodo.

La segunda, que es la más probable de acuerdo con el consenso del mercado internacional, es que el acuerdo se mantenga vigente pero con una revisión que se mantenga durante los próximos 10 años.

Existe un tercer escenario que implica la cancelación del acuerdo, pero Ebrard Casaubón dijo que es improbable, debido a que México y Estados Unidos han mantenido conversaciones para mejorar el T-MEC de manera formal todo el año.

Aclaración necesaria

En este sentido, Marcelo Ebrard mencionó que en caso de que ocurra el segundo escenario, los tres países mantendrán la vigencia del acuerdo, pero Jamieson Greer, embajador Comercial de Estados Unidos, Dominic Leblanc, ministro canadiense de comercio para Estados Unidos y México, y el propio Ebrard, revisarán los temas que consideren necesarios para mejorar el acuerdo comercial durante los próximos 10 años.

En ese escenario “se hará una revisión cada año, pero con un alcance cada vez más limitado”, dijo Ebrard.

El funcionario mexicano recordó que México tiene sobre la mesa 13 temas de revisión, mientras que Estados Unidos tiene 14 temas, mismos que se resolverán en el transcurso de una década.

“No quiere decir que cada año vas a revisar todo el tratado. Vas a revisar algunos temas”, precisó.

Además, dijo que en el transcurso de esos 10 años se puede decidir extenderlo otros 16 años; sin embargo, aunque se ha mencionado que Estados Unidos preferiría este último escenario, comentó que no le gustaría especular sobre el resultado de las conversaciones de este miércoles.