Oficial | La UIF analizó caso por caso y bloqueó más de 24 mil cuentas bancarias de todas las personas de la Lista de Personas Bloqueadas en México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asestó un golpe histórico a las finanzas del crimen organizado en México. Tras realizar un minucioso análisis caso por caso, las autoridades financieras concretaron el bloqueo de miles de cuentas bancarias pertenecientes a integrantes de la Lista de Personas Bloqueadas.

Esta contundente medida busca asfixiar la capacidad operativa y logística de las organizaciones delictivas en el país . De esta manera, el organismo dio detalles sobre el operativo, los montos millonarios inmovilizados, los estados más afectados y cómo funciona la estrategia del Gobierno de México para detectar recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero.

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¿Cuántas cuentas inmovilizó la UIF y cuánto dinero representa?

De acuerdo con el informe oficial presentado por Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, las autoridades lograron inmovilizar un total de 24,622 cuentas bancarias.

El monto total de los recursos congelados asciende a $8,670,814,057 de pesos mexicanos (más de 8 mil 670 millones de pesos). Además, la UIF incorporó a 2,395 personas físicas y morales dentro de la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).

Las cifras oficiales compartidas muestran una aceleración constante en las acciones de combate al lavado de dinero y la delincuencia organizada:

2024 : 18 personas ingresadas a la LPB y 184 cuentas inmovilizadas.

2025 : 730 personas ingresadas a la LPB y 6,942 cuentas inmovilizadas.

2026: 1,647 personas ingresadas a la LPB y 17,496 cuentas inmovilizadas.

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¿Qué estados de México tienen más cuentas bancarias congeladas?

Según los datos territoriales expuestos por la UIF, el 31.9 % del total de las cuentas congeladas (7,861 cuentas) corresponde directamente a integrantes de grupos criminales con presencia nacional.

La distribución geográfica del bloqueo de recursos ubica a cinco entidades en la cima de la lista:

Ciudad de México (CDMX) : 2,300 cuentas inmovilizadas.

Jalisco : 1,185 cuentas inmovilizadas.

Nuevo León : 955 cuentas inmovilizadas.

Sinaloa : 723 cuentas inmovilizadas.

Baja California: 356 cuentas inmovilizadas.

¿Cómo detecta la UIF las cuentas vinculadas al crimen organizado?

De acuerdo con los canales oficiales del Gobierno de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la estrategia de inteligencia financiera consta de cuatro fases clave: