Para quienes necesitan realizar un trámite bancario de manera presencial durante el fin de semana o un día feriado, existe una institución que mantiene abiertas sus sucursales los 365 días del año. Su horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, incluidos sábados, domingos y días festivos.

Se trata de Banco Azteca, que ofrece atención presencial todos los días y permite a sus clientes acudir a una sucursal del banco dentro de ese amplio horario. Esta disponibilidad también representa una alternativa para los adultos mayores que requieren asistencia para realizar operaciones bancarias de forma presencial.

El Banco Azteca no compra monedas conmemorativas de 20 pesos. Foto: Archivo Cronista México.

¿Qué operaciones se pueden hacer en las sucursales?

La atención en las sucursales permite realizar diferentes operaciones bancarias y financieras, por lo que los clientes no tienen que limitarse a consultar o retirar efectivo. Entre los trámites disponibles se encuentran:

Realizar depósitos .

Enviar dinero al extranjero .

Pagar o solicitar préstamos .

Abrir una cuenta de débito y ahorro .

Pagar servicios como luz y agua .

Comprar y cambiar dólares y otras monedas .

Realizar otras operaciones y trámites bancarios disponibles en sucursal.

Banco Azteca reafirma su compromiso con los adultos mayores

Con motivo del Día del Adulto Mayor, que se conmemora el 28 de agosto, Banco Azteca informó que mantiene medidas específicas para facilitar la atención de este grupo. La institución señaló que en México existen 17.1 millones de adultos mayores, de los cuales 2.3 millones son clientes del banco.

De acuerdo con el comunicado, más de 280 mil pensionados cuentan con acceso al Canal de Asistencia para Personas Mayores de 60 Años, Personas en Situación Vulnerable y Postradas.

Entre los beneficios señalados se encuentran una tarjeta de débito sin costo, reembolso de la comisión por retiros en cajeros automáticos, operaciones disponibles las 24 horas mediante la aplicación y descuentos exclusivos. También pueden acceder a un adelanto o préstamo de pensión sin aval ni comisión por apertura, con plazos de hasta 120 meses.

El banco también informó que su programa de asistencias funciona los 365 días del año con cobertura nacional e incluye servicios como consulta médica general, atención psicológica y nutricional y asesoría legal.

El protocolo especializado para personas mayores de 60 años, vulnerables o postradas ya opera en 663 puntos de venta y, según la institución, continuará expandiéndose durante 2026. El modelo cuenta además con el reconocimiento de la CONDUSEF, que desde abril de 2023 distingue a Banco Azteca con la insignia “Compromiso en la Atención a las Personas Adultas Mayores”.