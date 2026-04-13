Grupo Bachoco, productora y comercializadora de pollo, huevo y cerdo, dio un paso en su estrategia de expansión internacional al concretar su primera exportación de carne de cerdo hacia Costa de Marfil, un movimiento que abre la puerta a nuevos mercados en África Occidental. A través de un comunicado, la empresa sonorense dio a conocer que esta decisión ayudará a diversificar su portafolio de exportaciones y avanzar en su posicionamiento como una empresa multiproteína con alcance global. El envío de la carne de cerdo representa una serie de retos para Bachoco ya que implica una distancia de superior a los 10,300 kilómetros. Por ello, la empresa tuvo que implementar cadenas de frío extendidas, mayores tiempos de traslado y controles sanitarios para garantizar la calidad del producto en destino. “Este logro refleja el esfuerzo coordinado de nuestros equipos y la confianza en la calidad de nuestros productos. Continuaremos trabajando para ampliar nuestra presencia internacional y llevar lo mejor de nuestra proteína a más países”, dijo la empresa en un documento. De acuerdo con el reporte anual de 2024, Bachoco mantiene operaciones en México y EE.UU. con una exposición de 83% y 17% de las ventas, respectivamente. Aunque también envía sus productos a países como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Vietnam, China, Canadá, Angola, Nueva Zelanda. En noviembre del año pasado, la empresa anunció su llegada a la República del Congo. En tanto que su desembarco en Costa de Marfil no solo ayuda a la empresa a expandir la marca, también genera una diversificación de ingresos en medio de la volatilidad del mercado. Bachoco, fundada en 1952 en Sonora, se dedica a la producción y distribución de alimentos y proteína animal; en 2017 lanzó su segmento de alimento para mascotas, además, cuenta con productos fármacos y biológicos.