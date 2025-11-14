El Banco Sabadell marcó un nuevo récord a nivel de grupo, impulsado por un crecimiento constante, la optimización del capital y un riguroso control de riesgos, según su reporte global. Además, los accionistas esperan un dividendo extraordinario de 2,500 millones de euros.

De acuerdo con la empresa, estos resultados están acordes a lo planteado en su Plan Estratégico 2025-2027, con el que buscan “crecimiento sostenido y una alta retribución al accionista”. Es justo lo que ya tienen programado a partir de este fin de año 2025: repartir dividendos a sus accionistas. Pero, ¿cómo llegaron a este crecimiento en 2025?

1. Impulso comercial y expansión

• Crecimiento en Cartera: Creció el crédito otorgado, principalmente en España, donde destacó la inversión en empresas y el crédito al consumo (tarjetas de crédito, principalmente).

• Gestión de recursos: La entidad logró incrementar notablemente los recursos de clientes que están fuera de balance, como los fondos de inversión y los seguros comercializados, que registraron suscripciones netas positivas.

• Eficiencia: Pese a la reducción en los márgenes de interés, la entidad consiguió aumentar sus comisiones netas debido a las mayores tasas por gestión de activos y seguros. Además, los costos totales mostraron una reducción interanual.

2. Fortalecimiento del capital y baja del riesgo

• Mejor calidad crediticia: El banco reportó una reducción de las dotaciones a provisiones debido al mejor perfil crediticio.

• Métricas robustas: La calidad de balance mejoró, al lograr una nueva reducción de la proporción de morosidad y una mejora en el costo del riesgo total.

• Capital elevado: Los niveles de generación de capital son muy altos. La Rentabilidad sobre el Capital Tangible (RoTE) del grupo se incrementó, y la entidad se siente “muy cómoda” con su objetivo de alcanzar el 16% al final del plan estratégico.

3. El papel de México en el crecimiento del grupo

El director de Banco Sabadell México, Albert Figueras, señaló que los resultados récord para el grupo son un reflejo del desempeño sobresaliente de sus franquicias.

• Resultados récord en México: La subsidiaria en México reportó una utilidad de MXN $1,010 millones, lo que supuso un incremento de 27.8% año contra año.

• Doble avance: Este éxito local fue impulsado por el dinamismo de su actividad comercial (crecimiento en cartera de crédito y captación) y, simultáneamente, por una mejora notable en la calidad crediticia, al reducir su Índice de Morosidad (IMOR).

4. Retribución Atractiva al Accionista

• El grupo mantiene su previsión de retribución de 6,450 millones de euros para el trienio 2025-2027.

• El dividendo por acción proyectado para los próximos tres años será superior al pagado en 2024.

• Adicionalmente, se espera un dividendo extraordinario de 2,500 millones de euros una vez que se concrete la venta de su filial británica TSB a Banco Santander en 2026.