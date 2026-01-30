Atradius Seguros de Crédito se colocó como la aseguradora con mejor atención a usuarios durante el tercer trimestre de 2025, al alcanzar una calificación perfecta de 10 puntos en el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU), mientras que Seguros Sura registró el desempeño más bajo, con 5.68 puntos, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

En conjunto, la atención a usuarios del sector de Instituciones de Seguros y Seguros para la Salud se ubicó en 9.1 puntos sobre una escala de 10 durante el periodo, lo que representó una disminución de 0.2 y 0.3 puntos frente al segundo trimestre de 2025.

Contrastes en la calidad de atención a usuarios

El IDATU midió la calidad de la atención que las instituciones financieras brindaron a las reclamaciones concluidas ante la Comisión, al evaluar los tiempos y la forma en que se atendieron los procesos de defensa, así como las acciones de mejora implementadas para garantizar la igualdad sustantiva en la prestación de los productos y servicios financieros, particularmente en sectores vulnerables como los adultos mayores.

Además de Atradius, las aseguradoras con mejor desempeño fueron Seguros Azteca, con 10 puntos; Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, con 9.95; BBVA Seguros México, Grupo Financiero BBVA México, con 9.94; BBVA Seguros Salud México, del mismo grupo financiero, con 9.95; Seguros Azteca Daños, con 9.88; HDI Global Seguros, con 9.86, y Quálitas Salud, con 9.72 puntos.

En contraste, junto con Seguros Sura, las instituciones con menor índice de desempeño fueron Seguros Ve Por Más, Grupo Financiero Ve Por Más, con 6.02 puntos; Zurich Aseguradora Mexicana, con 7.48; Cardif México Seguros Generales, con 7.62; HSBC Seguros, Grupo Financiero HSBC, con 7.91, y Plan Seguro, Compañía de Seguros, con 7.04 puntos.

La CONDUSEF señaló que el IDATU funcionó como una herramienta de información y transparencia para que las personas usuarias compararan el desempeño de las aseguradoras antes de contratar y ejercieran sus derechos cuando consideraran que no recibieron una atención adecuada.

¿Cómo contratar un buen seguro?

De acuerdo con Banamex, es necesario que compares opciones.

Aunque las tablas de la CONDUSEF son una gran ayuda, nunca está de más que compares cada servicio por tu propia cuenta.

Después de todo, se trata de tu seguridad y tu dinero, así que siempre es mejor contratar una compañía que te genere tanta confianza como sea posible.

Revisa bien la forma en que van a utilizar tu dinero y cómo es que eso te beneficia. Sobre todo, pon atención a ¿las letras chiquitas¿ y resuelve todas tus dudas en el momento.

No te dejes llevar sólo por los precios, a veces hay seguros que suenan bastante bien al principio, pero después te das cuenta de que tus intereses no están del todo cubiertos. Así que asegúrate de que te ofrecen algo que realmente necesitas.

Haz un presupuesto. Ten en cuenta que entre más cobertura tiene un seguro, su precio va incrementando. Es por ello que te recomendamos enlistar tus prioridades, pero presupuestar es igual importante, pues así sabrás exactamente cuánto dinero puedes destinar mensual o anualmente a tu protección.

Busca ayuda profesional. Una vez que comparaste, nunca está de más que pidas ayuda a asesores como los de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas quienes te orientarán acerca de los diferentes derechos y obligaciones que tienes para tu seguro. Incluso, si fuera necesario, ellos también te pueden brindar asesoría si es que todavía no tienes certeza de cuál es el mejor seguro para ti.

Al final, no sólo importa que te sientas seguro, sino que realmente lo estés. Por eso, una vez que hayas encontrado tu seguro ideal, te recomendamos leer bien tu póliza y llevar contigo todos los documentos importantes y el número de la aseguradora para que, ahora sí, nada te tome por sorpresa.