El Congreso de la Ciudad de México analiza una reforma que podría marcar un antes y un después para los bancos. La iniciativa apunta directamente a uno de los principales reclamos: las comisiones consideradas excesivas, que año tras año impactan en la economía cotidiana de millones de personas. Si avanza, no solo cambiarían las reglas del juego para los bancos, sino también la forma en que los clientes se relacionan con sus servicios. El proyecto surge en un contexto donde las quejas contra instituciones financieras no dejan de crecer. Durante el último año, se registraron niveles récord tanto en cobros de comisiones como en reclamos por parte de los usuarios, reflejando un sistema que muchos consideran poco transparente y costoso. A esto se suma el aumento de fraudes bancarios, que también presionan sobre la confianza en el sector. En este escenario, legisladores buscan responder a una demanda social concreta: poner límites claros a los cargos que afectan directamente el dinero de los clientes. La iniciativa propone modificar la normativa vigente para endurecer el control sobre las prácticas bancarias. Entre los puntos centrales, se destacan: El objetivo es que los bancos no puedan aplicar cargos sin fundamentos claros o sin informar correctamente a los usuarios, promoviendo así un sistema más equilibrado. Aunque el proyecto aún debe atravesar varias etapas legislativas antes de su aprobación definitiva, el debate ya está sobre la mesa.