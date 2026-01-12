El Congreso cita a Zapatero, Salazar y Víctor Ábalos en la comisión del caso Koldo. El Supremo impone una fianza a Ábalos y Koldo García por contratos en pandemia.

Financiación autonómica | Junts dice que el nuevo modelo no tiene en cuenta “el diferencial del coste de vida”

Feijóo asegura que la historia juzgará a Pedro Sánchez y Zapatero: “Callaron, conchabearon y lucraron con el régimen de Maduro”

La comisión de investigación del Congreso sobre los contratos adjudicados durante la pandemia ha aprobado este martes nuevas comparecencias clave dentro del caso Koldo. Entre los citados figuran el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el exasesor del Ministerio de Transportes Francisco Salazar, y Víctor Ábalos, hermano del exministro José Luis Ábalos.

Con estas incorporaciones, el número total de comparecientes alcanza los 80 nombres, una cifra que evidencia la extensión de la investigación impulsada en la Cámara baja. Las decisiones fueron adoptadas en una reunión celebrada a puerta cerrada por los portavoces de los grupos parlamentarios, donde PSOE, PP, Sumar, ERC, Junts y EH Bildu respaldaron estas nuevas citaciones.

El expresidente fue incluido como compareciente en la comisión del Congreso tras una propuesta aprobada por mayoría de grupos.

Junts propuso a Zapatero y el PSOE sumó a Víctor Ábalos

Durante la sesión, Junts propuso la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero, una iniciativa que fue apoyada por el PSOE, Sumar, PP, EH Bildu y ERC. Aunque el expresidente no ha sido vinculado judicialmente con el caso, su inclusión fue acordada en el marco de las solicitudes planteadas por los grupos.

También se aprobó la comparecencia de Francisco Salazar, exasesor del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, propuesta por el Partido Popular. Salazar ya había sido citado previamente por la comisión que investiga los contratos adjudicados por el Gobierno balear en la pandemia.

Por su parte, el PSOE propuso la citación de Víctor Ábalos, hermano del exministro. La iniciativa fue aprobada por la comisión sin oposición registrada en el documento. Hasta ahora, tanto Salazar como Víctor Ábalos figuraban entre las personas pendientes de incluir en el listado de comparecientes, que se amplió con estos acuerdos.

El Congreso rechaza citar a Armengol y Torres

El debate en la comisión también dejó en evidencia las diferencias entre los grupos respecto a otras comparecencias. El PSOE rechazó la propuesta del PP de citar al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol.

La propuesta para que compareciera Armengol fue rechazada por 17 votos en contra y 16 a favor, mientras que la de Torres fue desestimada con 16 votos en contra, 15 a favor y una abstención. Ambas solicitudes se enmarcaban en la intención del PP de investigar contratos firmados por los gobiernos autonómicos durante la pandemia.

No se registraron en el cable declaraciones de los grupos tras esta decisión, pero el resultado de la votación refleja que la mayoría parlamentaria optó por limitar el alcance de las citaciones a quienes tienen un vínculo más directo con los contratos investigados por esta comisión.

El caso Koldo también avanza en el Tribunal Supremo

En paralelo al trabajo en el Congreso, el Tribunal Supremo ha dado cinco días de plazo al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para abonar la fianza impuesta de cara al juicio. Así lo indica la exposición razonada enviada por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien considera que existen indicios de delito en la actuación de ambos durante la adjudicación de contratos durante la pandemia.

Koldo García y José Luis Ábalos enfrentan causas judiciales por contratos firmados durante la pandemia con la empresa Soluciones de Gestión. Manuel Bruque

El Supremo notificó que, de no pagar la cantidad exigida, se procederá al embargo de bienes. La fianza impuesta es de 600.000 euros, y está relacionada con el contrato de 20 millones de euros adjudicado por el Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas para la compra de mascarillas.

Ambos procesos —el judicial y el parlamentario— avanzan en paralelo, con nuevas decisiones previstas tanto en la comisión del Congreso como en el ámbito penal. El desarrollo de estos casos continuará en las próximas semanas con nuevas comparecencias y resoluciones clave.