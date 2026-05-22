La astrología occidental pronostica el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Libra este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Libra para este viernes

Te molestará la actitud injusta de un familiar, pero no avanzarás si no te serenás primero. Evalúa la situación con imparcialidad y luego comunícate con firmeza y claridad. Eso sí: no actúes hasta haber reconectado contigo mismo.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy Libra irradiará encanto y equilibrio en el amor, favoreciendo conversaciones sinceras y acercamientos dulces; la compatibilidad será especialmente alta con Géminis, propiciando química ligera y coqueteo natural.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este viernes?

Libra, tu suerte en el trabajo mejora si te serenás y evaluás todo con imparcialidad; al reconectar contigo mismo y comunicarte con firmeza y claridad, se abren oportunidades justas.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra debe cuidar su salud buscando equilibrio: dormir bien, hidratarse, comer ligero y practicar actividades que calmen la mente, como yoga o caminatas, evitando excesos y escuchando a su cuerpo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Serénate antes de responder. Evalúa los hechos con imparcialidad. Comunica con claridad y firmeza tras reconectar contigo.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.