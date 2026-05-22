Este viernes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoEscorpio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Escorpio para este viernes

Evita caer en la tentación de hablar mal de un amigo ante alguien que también lo conoce; eso no te dejará en buen lugar e incluso podría alejar a esa persona de ti. Procura ser reservado y no divulgar secretos ajenos, no te aportará nada positivo. Tú también tienes los tuyos.

El horóscopo del día para Escorpio (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio, según el horóscopo?

Escorpio tendrá un día propicio en el amor, con encuentros sinceros y magnetismo elevado; la compatibilidad destaca con Cáncer.

¿Cómo le irá en el trabajo a Escorpio este viernes?

Escorpio, tu suerte en el trabajo crece con la discreción: evita hablar mal de otros y resguarda confidencias. Esa prudencia te hará ver fiable y podría acercarte oportunidades y aliados clave.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Escorpio

Escorpio puede cuidar su salud canalizando su intensidad con descanso de calidad, gestión del estrés y hábitos constantes: buena hidratación, alimentación equilibrada, ejercicio moderado y chequeos preventivos para sostener su energía.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Escorpio

Evita criticar a un amigo ante conocidos. No reveles secretos ajenos. Si dudas, elige la discreción.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.