En esta noticia
Este viernes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.
En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.
El horóscopo de Libra para este viernes
Aceptarte tal como eres es esencial, pero también implica enmendar errores y transformar actitudes que en el pasado te dejaron estancado y frenaron tu crecimiento. Hoy comprenderás que ajustar el rumbo es un acto de sabiduría. Hazlo con sutileza y no te lamentarás.
¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?
Hoy, Libra tendrá buena suerte en el amor: el diálogo será claro y afectuoso y hallará su mayor compatibilidad del día con Géminis.
¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este viernes?
Libra, tu suerte en el trabajo florece cuando te aceptas y corriges con sutileza lo que no funciona; al ajustar el rumbo con sabiduría, se abren oportunidades y evitas repetir los tropiezos del pasado.
Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra
Para Libra, cuidar su salud implica mantener el equilibrio: alimentación variada, actividad moderada, buen descanso, hidratación y pausas para reducir el estrés.
Consejos de hoy para Libra
Acéptate y sé amable contigo. Cambia una actitud que te estanca. Ajusta el rumbo con sutileza.
En este panorama, la lectura del horóscopo día con día se consolida como una referencia para asomarse a lo que podría deparar el futuro y planear la jornada.