La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este viernes

Empeñarte en exceso y volverte insistente no aportará nada positivo; mejor relájate y deja que las cosas sigan su propio ritmo, sin forzarlas. Todo se acomodará antes de lo que imaginas.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy Leo goza de buena fortuna en el amor; tu calidez atraerá encuentros emocionantes y gestos sinceros. Compatibilidad del día: Sagitario.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este viernes?

Leo, en el trabajo la suerte te favorece cuando sueltas la presión: relájate, confía en tu ritmo y verás cómo todo se acomoda pronto.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con alimentación equilibrada, ejercicio regular, buena hidratación y sueño suficiente; además, gestionar el estrés, limitar alcohol y tabaco y hacerse chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Leo

Respira y suelta el control. No fuerces los tiempos. Confía en el proceso.

En este panorama, la lectura del horóscopo día con día se consolida como una referencia para asomarse a lo que podría deparar el futuro y planear la jornada.