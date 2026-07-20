Este lunes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este lunes

La mirada o un ademán de un compañero te ayudará a entender asuntos que hasta ahora no terminaban de encajar. Relaciónate con esa persona guiándote por tu intuición, pero sin apresurarte, porque un paso en falso podría agravar la situación entre ustedes.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Libra disfrutará hoy de buena fortuna en el amor, con diálogos sinceros que fortalecerán los lazos; la mayor compatibilidad del día será con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este lunes?

Libra, tu suerte en el trabajo se activa con señales sutiles: una mirada o un gesto de un compañero te hará encajar lo que faltaba. Sigue tu intuición y muévete sin prisa; así evitarás errores y abrirás una oportunidad favorable.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra cuida su salud con equilibrio: duerme bien, hidrátate, come variado y elige ejercicio suave como yoga o caminatas; respira y toma pausas para reducir el estrés.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Observa su gesto y mirada. Confía en tu intuición sin prisa. Da pasos pequeños y confirma.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.