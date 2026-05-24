Este domingo, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor.

Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Libra para este domingo

Es posible que alguien de tu entorno se comporte de manera injusta contigo y eso te lastime mucho. Procura mantenerte objetivo y tratar de entender qué hay detrás de esa conducta inusual, ya que no suele actuar así. Quizá esté atravesando un mal momento.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy Libra irradiará encanto y equilibrio en el amor, favoreciendo conversaciones sinceras y acercamientos dulces; la compatibilidad será especialmente alta con Géminis, propiciando química ligera y coqueteo natural.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este domingo?

En el trabajo, Libra, tu suerte mejora si mantienes la calma ante una posible injusticia de alguien cercano. Sé objetivo y comprende la causa de esa actitud inusual; tu empatía y equilibrio evitarán conflictos y abrirán oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra debe cuidar su salud buscando equilibrio: dormir bien, hidratarse, comer ligero y practicar actividades que calmen la mente, como yoga o caminatas, evitando excesos y escuchando a su cuerpo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Respira y toma distancia

Observa hechos, no intenciones

Pregunta con empatía y pon límites

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.