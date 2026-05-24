La astrología occidental pronostica el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Leo este domingo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este domingo

En estos días finales del año, considera abrirte a la posibilidad de resolver un tema familiar que quizá hoy vuelva a estallar. Que algo no se vea no significa que no exista; solo permanece oculto hasta que salga a la luz. Haz frente a los problemas y conflictos: sé valiente.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo brillará en el amor: tu carisma abrirá puertas y una conversación casual puede volverse especial. La compatibilidad del día favorece a Sagitario.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este domingo?

Leo, en estos días finales del año, tu suerte en el trabajo mejora si te abres a resolver ese asunto familiar que late en segundo plano: lo oculto puede estar frenando avances. Enfrenta con valentía los conflictos y verás cómo se destraban oportunidades y reconocimiento.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibradamente, haciendo ejercicio regular, hidratándose, gestionando el estrés y acudiendo a chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Leo

Abre un diálogo honesto en casa. Saca a la luz lo pendiente. Da hoy un paso valiente.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.