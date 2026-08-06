Este jueves, 6 de agosto de 2026, la Iglesia católica celebra a San Hormisda papa, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

San Hormisda fue papa y destacó por acabar con el cisma de Acacio en Oriente.

Santoral del día | San Hormisda papa (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Hormisda papa?

San Hormisda fue papa de la Iglesia y está sepultado en la basílica de San Pedro, en Roma.

Recordado como abanderado de la paz, logró poner fin al cisma de Acacio en Oriente.

En Occidente hizo que los nuevos pueblos respetaran religiosamente los derechos de la Iglesia.

Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Hormisda papa (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 6 de agosto de 2026

El 6 de agosto de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos, destaca el Beato Carlos López Vidal, un mártir del siglo XX que dedicó su vida al servicio de los demás, así como el Beato Tadeo Dulny, también del siglo XX, conocido por su labor pastoral en tiempos difíciles.

Asimismo, se recordará a San Justo, un santo de la época del siglo IV, cuya fe y perseverancia en la evangelización son un ejemplo para los creyentes. La celebración también incluirá al Beato Octaviano de Savona, del siglo XII y a la Beata María Francisca de Jesús Rubatto, del siglo XX, reconocida por su especial dedicación a la educación y atención de los más necesitados.

Además, el Beato Escelino, un santo del siglo XII, será honrado por su vida de entrega y servicio a la comunidad. Estas celebraciones, que destacan la diversidad de épocas y la rica historia de la fe católica, inspirarán a muchos fieles a seguir el ejemplo de estos santos y beatos en su vida diaria.

La oración para San Hormisda papa:

San Hormisda, papa, ruega por nosotros.