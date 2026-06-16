En el transcurso de este martes, 16 de junio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Veracruz a las 11.09 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 45 km al sureste de Sayula de Alemán, con una profundidad de 138.9 kilómetros, latitud de 17.488° y una longitud de -94.838°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en veracruz (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de protección civil instan a mantener la calma durante un sismo: agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores; resguardarse junto a muros estructurales.

Tras el movimiento, recomiendan evacuar con orden por rutas señalizadas, cortar gas y electricidad si es seguro, portar mochila de emergencia y seguir solo información oficial.