Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Juliana de Nicodemia que se recuerda cada 16 de febrero. Santa Juliana de Nicodemia fue una ferviente cristiana que se destacó por su dedicación en la difusión de la fe cristiana. Su entusiasmo y ardor la llevaron a convertirse en una figura notable en la comunidad cristiana de su tiempo. Debido a su compromiso con la fe, Juliana fue encarcelada y sometida a torturas extremas. A pesar de las adversidades y el sufrimiento, mantuvo su firmeza en sus creencias, lo que la convirtió en un símbolo de resistencia para muchos cristianos. Finalmente, fue decapitada en el año 305, convirtiéndose en mártir por su fe. Su legado perdura en la historia del cristianismo, siendo recordada por su valentía y dedicación a la causa cristiana. Para las personas que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a esta santa es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 16 de febrero de 2026, la comunidad católica conmemora a varios santos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra el Beato Nicolás Paglia, un religioso del siglo XIII conocido por su dedicación y servicio a la fe. Su vida y obra continúan inspirando a muchos fieles en la actualidad.Asimismo, se celebra a San Maruta, un santo del siglo V que desempeñó un papel importante en la difusión del cristianismo en su época. Su legado perdura en la memoria de los creyentes, quienes lo veneran por su valentía y compromiso con la evangelización.Por último, el Beato José Allamano, del siglo XX, también es recordado en esta fecha. Fundador de la Congregación de los Misioneros de la Consolata, su labor misionera ha impactado a numerosas comunidades alrededor del mundo. La celebración de estos santos resalta la diversidad y riqueza de la tradición católica.