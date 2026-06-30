Este miércoles, 1 de julio de 2026, la Iglesia católica celebra a San Aarón, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

San Aarón fue sacerdote de la ley mosaica (1471 a. C.) y hermano de Moisés.

Santoral del día | San Aarón (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Aarón?

San Aarón fue un sacerdote de la ley mosaica y hermano de Moisés.

Su figura se sitúa en torno al 1471 a. C., fecha que marca su época.

Se le reconoce por su servicio sacerdotal conforme a la ley de Moisés y por su relación fraterna con Moisés.

Para los que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Aarón (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 1 de julio de 2026

El 1 de julio de 2026 se celebran diversas festividades en honor a varios santos y beatos de la tradición cristiana. Entre ellos se encuentra San Carilefo de Anille, un santo del siglo VI y San Domiciano de Bebrón, cuya devoción se remonta al siglo V. Ambas figuras son recordadas por su legado espiritual y la influencia que ejercieron en sus comunidades.Además, la conmemoración incluye a San Eparquio de Angulema y San Golveno de León, ambos reconocidos por su vida de fe y dedicación a Dios. Otro de los santos destacados en esta jornada es San Martín de Vienne, del siglo III, que ha sido venerado a lo largo de los siglos por su capacidad de liderazgo y servicio a los demás.El 1 de julio también se honra a una serie de beatos contemporáneos como el Beato Ignacio Falzon, del siglo XIX, el Beato Juan Nepomuceno Chrzan, del siglo XX y San Zhang Huailu, también del siglo XX. La celebración culmina con la memoria de San Oliverio Plunkett y San Teodorico de Mont-d'Or, ambos del siglo VI, fortaleciendo el legado de estos hombres y la importancia de su canonización en la historia cristiana.

La oración para San Aarón:

San Aarón, ruega por nosotros. Amén.