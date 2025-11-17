La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este lunes, 17 de noviembre de 2025 a Santa Isabel de Hungría y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue Santa Isabel de Hungría?

Santa Isabel de Hungría fue una figura notable de la historia medieval, conocida por su vida de dedicación y servicio. Nació en un entorno noble y, siendo casi una niña, se casó con Luis, langradve de Turingia. Juntos tuvieron tres hijos, lo que refleja su compromiso con la familia y las responsabilidades que conllevaba su posición social.

Tras la muerte de su esposo, Isabel enfrentó numerosas calamidades, pero su fe y su inclinación hacia la meditación de las cosas celestiales la guiaron en momentos difíciles. Su vida dio un giro significativo cuando decidió retirarse a Marburgo, donde fundó un hospital. Este acto de caridad marcó el inicio de su dedicación plena a los más necesitados.

En el hospital que ella misma estableció, Santa Isabel se abrazó a la pobreza y dedicó su tiempo al cuidado de los enfermos y de los pobres. Su vida fue un ejemplo de amor y compasión y a pesar de su corta existencia, falleciendo a los veinticinco años, su legado perdura como símbolo de generosidad y servicio desinteresado.

Para aquellos que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a esta santa es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el lunes, 17 de noviembre de 2025

El 17 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando figuras como San Hugo de Lincoln, un importante líder religioso del siglo XIII y la Beata Salomé de Cracovia, también del mismo siglo, conocida por su dedicación a la vida espiritual. Estos santos son recordados por su contribución a la fe y su legado en la historia de la Iglesia.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra San Namacio de Vienne, un mártir del siglo VI y el Beato Lope Sebastián Hunot, quien vivió en el siglo XVIII. Además, se celebrará a San Lázaro de Constantinopla y a San Juan del Castillo, ambos con historias que han inspirado a generaciones de creyentes a lo largo de los siglos.La lista de santos incluye también a figuras como el Beato Josafat Kocylovskyj del siglo XX, San Florino de Rëmus del siglo IX y los santos Zaqueo de Cesarea y Aniano de Orleáns, ambos del siglo IV. Asimismo, se recordará a Santa Hilda de Whitby, una influyente abadesa del siglo VII y a San Acisclo de Córdoba, entre otros, quienes han dejado una huella imborrable en la tradición cristiana.

La oración para Santa Isabel de Hungría:

Santa Isabel de Hungría, ruega por nosotros.

