Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este domingo, 4 de enero de 2026 a Santa Ángela de Foligno y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Ángela de Foligno (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Ángela de Foligno?

Santa Ángela de Foligno fue una beata originaria de la ciudad de Foligno, en la región de Umbría, Italia. Su vida estuvo marcada por la tragedia, ya que sufrió la pérdida de su esposo y de sus hijos, lo que la llevó a una profunda reflexión espiritual. Esta experiencia de dolor la impulsó a buscar un camino de fe más profundo.

Siguiendo las enseñanzas de san Francisco de Asís, Ángela se entregó completamente a Dios, dedicando su vida a la oración y la contemplación. Su compromiso con la espiritualidad la llevó a vivir una vida de austeridad y servicio, buscando siempre la cercanía con lo divino.

Además de su vida de devoción, Santa Ángela de Foligno es conocida por haber escrito un libro en el que relata sus experiencias místicas. En esta obra, comparte sus visiones y encuentros con Dios, ofreciendo una perspectiva única sobre su vida espiritual y su relación con la fe.

Para aquellos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a esta santa es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el domingo, 4 de enero de 2026

El 4 de enero de 2026, se celebran diversas festividades en honor a varios santos y beatos. Entre ellos se encuentra Santa Faraildis, del siglo VIII, conocida por su vida de devoción y servicio. También se conmemora a la Beata Ángela viuda, del siglo XIV, quien es recordada por su dedicación a los pobres y su vida de oración.Además, el día está marcado por la celebración del Beato Tomás Plumtree, del siglo XVI y de San Ferreol, obispo del siglo VI, quien desempeñó un papel importante en la expansión del cristianismo. San Rigomerio y San Gregorio, ambos obispos del siglo VI, también son recordados en esta fecha, destacando su labor pastoral y su compromiso con la fe.Por otro lado, se rinde homenaje a Santa Isabel Ana Seton, del siglo XIX, primera santa nacida en Estados Unidos y al Beato Manuel González García, del siglo XX, conocido por su trabajo en la educación y la evangelización. La Beata Cristiana Menabuoi, del siglo XIV y los mártires San Hermes y San Cayo, del siglo IV, completan la lista de santos que se celebran en este día.

La oración para Santa Ángela de Foligno:

Santa Ángela de Foligno, ruega por nosotros.