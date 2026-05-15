Este viernes, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor. Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Creerte todo lo que se dice de ti en público no es la mejor forma de progresar. Sabes que ahora toca esforzarte, aunque no veas una salida inmediata. Hoy te pondrás en contacto con alguien que puede orientarte e incluso brindarte apoyo en el ámbito profesional. Tauro tendrá hoy buena fortuna en el amor: los gestos sinceros unirán corazones; la compatibilidad destacada del día es con Virgo. Tauro, tu suerte en el trabajo mejora si no te crees todo lo que dicen en público: es momento de esforzarte y, aunque no veas salida inmediata, hoy contactarás con alguien que podrá orientarte y apoyarte profesionalmente. Tauro debe cuidar su salud con rutinas constantes: alimentación equilibrada, sueño regular y ejercicio moderado al aire libre. Reducir el estrés con pausas y actividades placenteras le ayudará a mantener su estabilidad y energía. Filtra elogios y críticas, quédate con lo útil. Da hoy un paso concreto aunque sea pequeño. Contacta ya a quien pueda orientarte. La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.