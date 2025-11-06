La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este jueves, 6 de noviembre de 2025 a San Severo de Barcelona y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento

Ya es oficial: el Trolebús se ampliará hasta Ixtapaluca y este será su servicio completo en Edomex

¿Quién fue San Severo de Barcelona?

San Severo de Barcelona fue un obispo que vivió en la provincia romana tarraconense, específicamente en Barcelona, alrededor del año 300. Su vida se desarrolla en un contexto de gran tensión religiosa, marcado por las persecuciones a los cristianos bajo el mandato del emperador Diocleciano.

Durante estas persecuciones, San Severo fue elegido obispo de Barcelona, asumiendo un papel crucial en la comunidad cristiana de la época. Sin embargo, su ministerio se vio interrumpido por la necesidad de huir para escapar de la persecución que amenazaba a los creyentes.

A pesar de sus esfuerzos por protegerse, San Severo fue capturado junto con otros sacerdotes. Finalmente, él y sus compañeros fueron martirizados en lo que hoy se conoce como San Cugat, convirtiéndose en un símbolo de fe y resistencia para la comunidad cristiana de Barcelona.

Para aquellos que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Descubrieron el quinto estado de la materia: no es el que todos creían y los dueños son Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg

Es oficial | Nuevas reglas de jubilación bajo Claudia Sheinbaum: qué sucederá con la edad de retiro

Todos los santos que se celebran el jueves, 6 de noviembre de 2025

El 6 de noviembre de 2025, se celebrarán varios santos y beatos, destacando la Beata Adelfa Soro Bo y el Beato Adolfo Jaime, ambos del siglo XX. Esta fecha es significativa para los fieles que honran la memoria de estos santos, quienes han dejado un legado espiritual importante en la comunidad católica.Entre los beatos que se conmemoran ese día se encuentran el Beato Agapio y el Beato Agapito León, también del siglo XX. La celebración de estos santos es una oportunidad para que los devotos reflexionen sobre sus vidas y enseñanzas, así como para fortalecer su fe a través de la oración y la veneración.Además, el 6 de noviembre se recordarán a otros beatos como el Beato Agrícola Rodríguez G. de los Huertos y el Beato Agustín Renedo Martino. La diversidad de santos que se celebran en esta fecha resalta la riqueza de la tradición católica y la importancia de recordar a aquellos que han vivido con dedicación y servicio a Dios.

La oración para San Severo de Barcelona:

San Severo, ruega por nosotros.

San Severo, ruega por nosotros.