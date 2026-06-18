Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este viernes, 19 de junio de 2026 a San Romualdo y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San Romualdo?

San Romualdo fue un anacoreta y padre de los monjes Camaldulenses, nacido en Rávena.

Deseoso de la vida y la disciplina eremítica, viajó por Italia durante varios años.

Fundó pequeños monasterios y promovió la vida evangélica entre los monjes, hasta que terminó sus trabajos en el monasterio de Valdicastro, en el Piceno.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

entrega por Dios

Todos los santos que se celebran el viernes, 19 de junio de 2026

El próximo 19 de junio de 2026, la Iglesia celebrará la festividad de varios santos que han dejado una huella significativa en la tradición cristiana. Entre ellos se encuentran el Beato Gerlando, del siglo XIII, conocido por su labor en la fundación de monasterios y Santa Juliana Falconeri, del siglo XIV, quien es venerada por su dedicación espiritual y obras de caridad.

Asimismo, en esta fecha se conmemorará a San Lamberto de Zaragoza, un santo del siglo VIII, cuyas enseñanzas han perdurado a lo largo de los siglos. También se recordará a la Beata Miguelina de Pésaro, otra figura del siglo XIV, cuya vida estuvo marcada por la devoción y el servicio a los pobres.

Por último, la festividad incluirá a Santa Hilda de Fécamp, del siglo VII, conocida por su liderazgo espiritual y el Beato Tomás Woodhouse, del siglo XVI, mártir en tiempos de persecución religiosa. Además, se celebrará a Santa Aurora, virgen y mártir, cuya fe y valentía continúan inspirando a generaciones de creyentes.

La oración para San Romualdo:

Glorioso San Romualdo, guía de los solitarios y maestro de oración, alcánzanos la gracia de buscar a Dios con corazón sencillo, amar el silencio, perseverar en la penitencia y vivir siempre en su presencia. Intercede por nosotros para que, renunciando a lo que nos aparta de Él, sigamos fielmente a Cristo hasta la vida eterna. Amén.