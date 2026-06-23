La carrera por tener listas las obras y adecuaciones vinculadas al Mundial 2026 está incrementando la presión sobre constructoras y empresas de servicios en México, lo que podría elevar los riesgos laborales en proyectos de infraestructura si no se refuerzan los sistemas de prevención, advirtió la plataforma de gestión de seguridad ZYGHT.

Durante 2024 se registraron más de 600 mil riesgos de trabajo en México, incluyendo accidentes laborales y de trayecto, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En este escenario, la preparación para el torneo ha impulsado intervenciones en infraestructura, mantenimiento urbano y adecuaciones operativas en ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, elevando la relevancia de la seguridad laboral en sectores como construcción, energía y transporte.

Presión por tiempos y coordinación eleva el riesgo en obra

Especialistas advierten que la combinación de plazos ajustados, múltiples contratistas y operaciones simultáneas puede incrementar la exposición a incidentes laborales si las empresas no fortalecen sus sistemas de control y seguimiento en tiempo real.

“Los grandes proyectos suelen generar una combinación compleja de factores de riesgo: múltiples equipos trabajando al mismo tiempo, alta rotación de contratistas, presión por cumplir cronogramas y entornos operativos cambiantes. Cuando la seguridad se gestiona de forma reactiva, la probabilidad de incidentes aumenta significativamente”, señaló Sergio Delgado, Country Manager de ZYGHT en México.

Contratistas y subcontratistas complican la visibilidad en campo

La complejidad se intensifica con la participación de múltiples actores en las obras. De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria, gran parte de los proyectos de infraestructura involucra redes de contratistas y subcontratistas, lo que dificulta mantener control total sobre condiciones de seguridad, cumplimiento normativo y seguimiento de incidentes en campo.

En este contexto, la falta de visibilidad en tiempo real puede convertirse en un factor de riesgo adicional para las organizaciones que operan bajo presión de tiempos.

“La seguridad ya no puede depender únicamente de auditorías periódicas o reportes en papel. Hoy las organizaciones necesitan información en tiempo real para identificar desviaciones, actuar rápidamente y garantizar que todos los involucrados operen bajo los mismos estándares de prevención”, agregó el directivo.

A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo estima que cada año ocurren cerca de 395 millones de accidentes laborales no fatales, además de más de 2.9 millones de muertes relacionadas con el trabajo, lo que refuerza la necesidad de migrar hacia modelos de prevención más predictivos y basados en datos.

Para ZYGHT, el Mundial 2026 no solo representa un reto de infraestructura y logística, sino también una oportunidad para modernizar la gestión de seguridad laboral mediante herramientas digitales que permitan anticipar riesgos, mejorar la trazabilidad de incidentes y reducir la exposición de los trabajadores en proyectos de alta complejidad.

De acuerdo con la FIFA, el Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y más de 6 millones de asistentes proyectados, lo que implicará una operación sin precedentes en infraestructura, transporte y servicios, donde la seguridad laboral será un factor clave detrás de la organización.