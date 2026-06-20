Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Luis Gonzaga que se recuerda cada 21 de junio.

Santoral del día | San Luis Gonzaga (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Luis Gonzaga?

San Luis Gonzaga fue un religioso de nobilísima estirpe, admirado por su inocencia.

Renunció al principado que le correspondía en favor de su hermano e ingresó en la Compañía de Jesús.

Murió siendo apenas adolescente por asistir a enfermos contagiados durante una grave epidemia.

Para los que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Luis Gonzaga (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 21 de junio de 2026

El 21 de junio de 2026 se conmemora a una serie de santos que han dejado huella a lo largo de la historia. Entre ellos se encuentra San Engelmond, abad conocido por su dedicación a la vida monástica y San Leufredo, un destacado religioso del siglo VIII que jugó un papel importante en la expansión del cristianismo en Francia. Su legado se mantiene vivo en la devoción de los fieles.Además, es un día significativo para recordar a figuras como el Beato Jacobo Morelle Dupas del siglo XVIII, quien es venerado por su labor en la evangelización y San Juan Rigby, mártir del siglo XVII cuya vida es un testimonio de fe y sacrificio. Estos santos son celebrados en diversas localidades, donde los creyentes se reúnen para rendir homenaje a sus virtudes.La festividad también incluye a San Meveno de Gaël, cuya contribución religiosa data del siglo VI y San José Isabel Flores Varela del siglo XX, un moderno referente de la fe. Asimismo, se recuerda a San Radulfo de Bourges y San Raimundo de Barbastro, ambos con raíces profundas en la historia de la Iglesia y al Beato Tomás Corsini del siglo XIV, quien es un símbolo de la caridad y la dedicación al prójimo.

La oración para San Luis Gonzaga:

Oh San Luis Gonzaga, modelo de pureza y de amor a Jesús, te ruego intercedas por mí; alcánzame la gracia de conservar el corazón limpio, huir del pecado y vivir en la presencia de Dios. Que, imitándote en tu inocencia y penitencia, sirva con fidelidad a Cristo y alcance la vida eterna. Amén.