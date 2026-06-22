El carácter obligatorio del Servicio Militar Nacional (SMN) en México se mantendrá en el año 2026.

Con las recientes disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se ha modernizado el proceso con el fin de garantizar que los jóvenes puedan cumplir con este deber cívico sin que se afecten significativamente sus actividades cotidianas.

Los nuevos procedimientos han sido diseñados para optimizar la experiencia de los reclutas.

Se busca un equilibrio entre el cumplimiento de la obligación y la continuidad en sus responsabilidades personales.

Así será el servicio militar a partir de ahora

Es oficial: el Servicio Militar será obligatorio para estudiar estas carreras universitarias en el país (foto: archivo).

Una de las innovaciones más destacadas para la clase 2008 y los remisos es la modalidad de adiestramiento intensivo.

En esta perspectiva, el cumplimiento podrá llevarse a cabo en únicamente 13 sesiones sabatinas, lo que implica un lapso estimado de tres meses, permitiendo reducir notablemente el tiempo de permanencia en comparación con años anteriores.

La implementación de esta modalidad representa un avance significativo en la formación de los participantes, facilitando su progreso y adaptación en un menor tiempo.

Calendario de inscripción y fechas clave para la Clase 2008

Quienes nacieron en el año 2008 o son remisos, el proceso ha comenzado. El periodo de alistamiento inició el pasado 2 de enero y se mantendrá abierto hasta el 15 de octubre de 2026. Es fundamental acudir a la Junta de Reclutamiento de cada municipio o alcaldía antes de la fecha límite.

Comenzó el servicio militar obligatorio: convocan a los nacidos en 2008 Sedena

Tras el registro, los jóvenes deberán estar atentos al mes de noviembre de 2026, fecha en la cual se llevará a cabo el tradicional sorteo. En este evento se definirá, mediante el color de la bola (blanca, azul o negra), quiénes deberán presentarse a las sesiones de adiestramiento.

Cartilla Militar: requisitos y beneficios

Para llevar a cabo el procedimiento, los interesados deberán presentar:

acta de nacimiento

CURP

comprobante de domicilio

identificación oficial.

Asimismo, se requiere la entrega de dos fotografías con camisa blanca y un corte de cabello tipo casquete corto, cumpliendo con los estándares establecidos por la institución.

Obtener la Cartilla Militar liberada se erige como un paso fundamental para el desarrollo profesional. Este documento no solo actúa como una identificación oficial, sino que también es un requisito esencial para acceder a ciertos niveles de la administración pública y algunas instituciones educativas.

Finalmente, se aconseja a los interesados no postergar el trámite hasta la última semana de octubre, dado que la demanda tiende a saturar las oficinas locales. Cumplir con esta obligación es, además de un mandato legal, una manera de participar activamente en la vida institucional del país.