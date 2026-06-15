El euro presenta una cotización de 19.95 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 15 de junio de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0,16%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.96 pesos y un mínimo de 19.93 pesos.

En el mercado del Euro, la cotización cayó un -0.91% en la última semana y acumuló un descenso de -8.98% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo ligeramente alcista: tras un inicio irregular encadenó varias subidas, luego corrigió tres jornadas y cerró con repunte; balance positivo con volatilidad moderada.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.21%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.75%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de 1 igual a +2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta tendencia ha sido sostenida en los últimos días, lo que genera optimismo entre los inversionistas.

Sin embargo, es importante mantener un seguimiento constante, ya que cualquier cambio en el contexto económico podría afectar esta tendencia. Analizando los últimos movimientos, parece que el Euro podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales.

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.