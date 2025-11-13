Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este jueves, 13 de noviembre de 2025 a San Diego de Alcalá y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San Diego de Alcalá?

San Diego de Alcalá fue un religioso español de la Orden de los Hermanos Menores, conocido por su dedicación a la humildad y la caridad. Nació en Alcalá de Henares, donde comenzó su camino espiritual y se destacó por su compromiso con los valores franciscanos. Su vida estuvo marcada por un profundo sentido de servicio hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados.

Su labor se extendió a las islas Canarias, donde continuó su misión de ayudar a los enfermos y desamparados. San Diego se convirtió en un símbolo de compasión y entrega, ganándose el respeto y la admiración de quienes lo rodeaban. Su trabajo en esta región fue fundamental para la difusión de los principios de la Orden Franciscana.

Además, San Diego tuvo un papel importante en la iglesia de Santa María de Araceli, en Roma, donde su legado de humildad y caridad siguió inspirando a otros. Su vida y obra han dejado una huella perdurable en la historia de la iglesia y en la comunidad franciscana, siendo recordado como un santo que vivió plenamente su fe a través del servicio a los demás.

Para los cristianos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el jueves, 13 de noviembre de 2025

El 13 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando a San Luis Versiglia y San Calixto Caravario, ambos del siglo XX. Estos santos son reconocidos por su dedicación y servicio a la fe y su conmemoración invita a los fieles a reflexionar sobre sus vidas y enseñanzas.Entre los santos que se celebran ese día también se encuentran figuras históricas como San Homobono del siglo XII y San Mitrio de Aix-en-Provence del siglo IV. La diversidad de épocas y contextos de estos santos resalta la riqueza de la tradición católica y su impacto a lo largo de los siglos.Además, se recordarán a otros santos como San Bricio de Tours y San Dalmacio de Rodez, ambos del siglo VI, así como a la Beata María del Patrocinio de San Juan Giner Gomis del siglo XX. La celebración de estos santos ofrece una oportunidad para que los creyentes se unan en oración y veneración, fortaleciendo su fe y comunidad.

La oración para San Diego de Alcalá:

Oh San Diego de Alcalá, intercede por nosotros ante el Señor. Amén.

