La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este viernes, 2 de enero de 2026 a San Basilio Magno y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Basilio Magno (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Basilio Magno?

San Basilio Magno fue un destacado obispo de Cesarea de Capadocia, conocido por su profunda doctrina y sabiduría, lo que le valió el apodo de "Magno". Su labor se centró en la enseñanza a los monjes sobre la meditación de la Escritura, la obediencia y la caridad fraterna, estableciendo reglas que guiaron su vida y la de sus seguidores. Su enfoque en la formación espiritual y comunitaria dejó una huella significativa en la historia de la Iglesia.

Además de su labor educativa, San Basilio se destacó por su trabajo pastoral, dedicándose a ayudar a los pobres y enfermos de su comunidad. A través de sus escritos, logró educar a los fieles y fomentar una vida cristiana activa y comprometida. Su legado perdura en la Iglesia, donde es recordado no solo por su sabiduría, sino también por su compasión y dedicación al servicio de los demás.

Falleció el 1 de enero de 379 y su memoria se celebra junto a la de su amigo San Gregorio Nazianceno, quien también fue un importante obispo y defensor de la divinidad del Verbo. Juntos, estos grandes doctores de la Iglesia son honrados por su contribución a la fe cristiana y su influencia en la formación de la doctrina eclesiástica.

Para aquellos que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el viernes, 2 de enero de 2026

El 2 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura de San Argeo, mártir del siglo IV y San Narciso, también mártir del mismo siglo. Estas celebraciones son una oportunidad para recordar y honrar la vida y el sacrificio de estos santos que han dejado una huella en la historia de la fe cristiana.Entre los beatos que se conmemoran ese día se encuentra Lorenzo Batard, del siglo XVIII y María Ana Soureau-Blondin, del siglo XIX. Ambos son reconocidos por su dedicación y servicio a la comunidad, inspirando a los fieles a seguir su ejemplo de vida cristiana y compromiso con los demás.Además, se celebran otros santos como San Marcelino, San Vincenciano y San Teodoro, obispo de Marsella, quienes también son recordados por su labor pastoral y su entrega a la fe. La festividad del 2 de enero se convierte así en un momento de reflexión y celebración para los creyentes, que encuentran en estos santos modelos a seguir en su vida diaria.

La oración para San Basilio Magno:

Oh San Basilio Magno, ruega por nosotros.