La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este martes, 23 de diciembre de 2025 a San Antonio de Santa Ana Galvao y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Antonio de Santa Ana Galvao (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Antonio de Santa Ana Galvao?

San Antonio de Santa Ana Galvao, conocido como Frei Galvao, fue un presbítero de la Orden de Hermanos Menores en Brasil, nacido en Guaratinguetá. Se dedicó al ministerio de la predicación y la penitencia, fundando el Retiro de la Luz, donde guió a una comunidad de Hermanas con gran moderación espiritual. Reconocido en su tiempo como un 'hombre de paz y caridad', su labor se centró en ayudar a los enfermos y menesterosos, viajando a pie por la capitanía de Sao Paulo y Río de Janeiro.

Frei Galvao fue canonizado el 11 de mayo de 2007 por el Papa Benedicto XVI, convirtiéndose en el primer santo brasileño. Su canonización se celebró en una misa multitudinaria en el Campo de Marte de Sao Paulo, donde se destacó su dedicación a la comunidad y su labor caritativa. A lo largo de su vida, se le atribuyeron varios milagros, especialmente en la curación de embarazadas y personas con problemas renales.

Además de su labor pastoral, Frei Galvao fundó el Monasterio de la Luz y el Monasterio de Santa Clara y es conocido por sus 'píldoras', que contenían oraciones a la Virgen María y se utilizaban para ayudar en la curación de los enfermos. Falleció el 23 de diciembre de 1822 y fue sepultado en el Monasterio de la Luz, que se convirtió en un lugar de peregrinación. Su legado perdura en la devoción popular y en la historia de la iglesia en Brasil.

Para los que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Santoral del día | San Antonio de Santa Ana Galvao (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 23 de diciembre de 2025

El 23 de diciembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Ivón, un religioso del siglo XII conocido por su dedicación a la educación y la justicia. Su legado perdura en la enseñanza y el apoyo a los más necesitados, convirtiéndolo en un referente espiritual para muchos.

Asimismo, se conmemora a San Juan Stone, un mártir del siglo XVI que se destacó por su valentía y fe inquebrantable. Su historia inspira a los fieles a mantener la esperanza y la fortaleza en tiempos de adversidad, recordando la importancia de la fe en la vida cotidiana.

Entre los santos que se celebran también se encuentra San Sérvulo, un santo del siglo VI y el Beato Pablo Meléndez Gonzalo, del siglo XX, quienes han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Además, se recuerda a San Thorlaco, del siglo XII y a Santa María Margarita de Youville, del siglo XVIII, quienes han contribuido al bienestar de la comunidad a través de su servicio y dedicación.

La oración para San Antonio de Santa Ana Galvao:

San Antonio de Santa Ana Galvao, ruega por nosotros.