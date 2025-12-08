Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personas beatificada por el Papa, como a Inmaculada Concepción de María que se recuerda cada 8 de diciembre.

¿Quién fue Inmaculada Concepción de María?

La Inmaculada Concepción de María es una festividad católica que celebra la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Aunque sus primeras celebraciones se registran en Oriente entre los siglos VII y VIII, la festividad tardó en establecerse en Occidente, siendo reconocida oficialmente en el calendario litúrgico de Roma en 1476. Esta celebración ha cobrado gran importancia entre los católicos en la actualidad.

El Papa Pío IX declaró solemnemente la Inmaculada Concepción como una verdad de fe el 8 de diciembre de 1854, marcando un hito en la historia de la Iglesia. Veinticinco años después, el Papa León XIII elevó la festividad a la máxima categoría litúrgica, lo que refleja su relevancia dentro de la doctrina católica. Esta declaración reafirmó la creencia en la pureza de María desde su concepción.

La fecha de la festividad, el 8 de diciembre, está relacionada con la Natividad de la Virgen, que se celebra el 8 de septiembre. Esta conexión resalta la importancia de la Inmaculada Concepción en el ciclo litúrgico, estableciendo una dependencia similar a la que existe entre la Anunciación del Señor y la Navidad. Así, la Inmaculada Concepción se convierte en un pilar fundamental de la fe católica.

Para los creyentes que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a la Virgen María es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el lunes, 8 de diciembre de 2025

El 8 de diciembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Eucario, un mártir del siglo III, conocido por su dedicación y fe inquebrantable. Su vida es un ejemplo de valentía y compromiso con la fe cristiana, lo que lo convierte en un referente para los creyentes.Entre los santos que se conmemoran en esta fecha también se encuentra San Patapio, un santo del siglo VI, cuya vida estuvo marcada por la búsqueda de la paz y la espiritualidad. Además, San Teobaldo de Marliaco, del siglo XIII, es recordado por su labor en la evangelización y su dedicación a la comunidad.La celebración incluye a otros santos como San Macario, del siglo III y el Beato José María Zabal Blasco, del siglo XX, así como a la Beata Narcisa de Jesús Martillo Morán, del siglo XIX y el Beato Constantino abad. San Sofronio también será honrado, sumando a la rica tradición de veneración de estos santos en la liturgia del día.

La oración para Inmaculada Concepción de María:

Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti.

