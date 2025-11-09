Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

¿Quién fue Dedicación de la Basílica de Letrán?

La dedicación de la basílica de San Juan de Letrán, celebrada el 9 de noviembre, es un evento significativo en la historia de la Iglesia. Esta basílica, ubicada en Roma, tiene su origen en un palacio de los Laterani, confiscado por la autoridad romana en el siglo I. Posteriormente, fue donado a los papas por Fausta, esposa de Constantino, convirtiéndose en su residencia habitual durante siglos.

La basílica fue dedicada el 9 de noviembre del año 324 por el papa Silvestre, quien le otorgó el título de "El Salvador". A lo largo de los siglos, se le añadieron los títulos de San Juan Bautista y San Juan Evangelista en el siglo XIII. Este templo ha sido testigo de numerosos eventos importantes, incluyendo la celebración de más de veinticinco concilios, de los cuales cinco fueron ecuménicos.

Además de su importancia religiosa, la basílica de Letrán también ha tenido un papel crucial en la historia política. En 1929, se firmó el Tratado de Letrán, que garantizó la libertad del papa de cualquier soberanía temporal, permitiendo así el libre ejercicio de su misión evangelizadora. Este acuerdo fue firmado por Pío XI y Mussolini, marcando un hito en las relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano.

Todos los santos que se celebran el domingo, 9 de noviembre de 2025

El 9 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando figuras de diferentes siglos. Entre ellos se encuentra el Beato Luis Beltrame Quattrocchi, conocido por su vida de fe en el siglo XX y la Beata Isabel de la Santísima Trinidad Catez, también del siglo XX, quien es recordada por su dedicación a la espiritualidad.Asimismo, se conmemoran a santos de épocas más antiguas, como San Agripino de Nápoles, del siglo III y San Vitón de Verdún, del siglo VI. La lista incluye también a San Jorge de Lodève, del siglo IX y a la Beata Juana de Signa, del siglo XIV, quienes han dejado un legado importante en la historia de la Iglesia.La celebración también rinde homenaje a figuras como el Beato Jorge Napper del siglo XVII y la Beata Carmen del Niño Jesús del siglo XIX. Estos santos y beatos, junto a otros como San Ursino de Bourges y Santa Eustolia de Constantinopla, representan la rica tradición de la fe católica a lo largo de los siglos.

La oración para Dedicación de la Basílica de Letrán:

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

