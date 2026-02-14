Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este domingo, 15 de febrero de 2026 a Beato Onésimo y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. Beato Onésimo fue un esclavo que logró huir de su amo y encontró refugio en la comunidad cristiana. Su vida dio un giro significativo cuando fue acogido por el apóstol Pablo, quien lo recibió con los brazos abiertos y lo guió en su camino de fe. Esta relación se convirtió en un vínculo profundo, donde Onésimo fue considerado como un hijo espiritual por Pablo. La historia de Onésimo es un ejemplo de redención y transformación. A través de su encuentro con Pablo, pasó de ser un esclavo fugitivo a convertirse en un seguidor de Cristo. Esta conversión no solo cambió su vida personal, sino que también tuvo implicaciones en su relación con su amo, Filemón, a quien Pablo escribió para interceder por Onésimo. La conmemoración del beato Onésimo resalta la importancia de la fe y la comunidad en la vida de los creyentes. Su historia es un recordatorio de que, independientemente de las circunstancias, la gracia de Dios puede transformar vidas y crear nuevas identidades en Cristo. Onésimo se convirtió en un símbolo de esperanza y reconciliación en el contexto del cristianismo primitivo. Para las personas que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 15 de febrero de 2026 se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando la figura de Santa Georgia, quien vivió en el siglo VI. Esta santa es recordada por su dedicación y fe, siendo un ejemplo de vida cristiana en su época. Su festividad es una oportunidad para reflexionar sobre su legado y la importancia de la perseverancia en la fe.Otro santo que se conmemora en esta fecha es San Claudio La Colombière, del siglo XVII. Conocido por su labor como sacerdote y su devoción a la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, su vida inspira a muchos a profundizar en su relación con Dios. La celebración de su festividad invita a los fieles a seguir su ejemplo de entrega y amor.Además, se recuerda al Beato Ángel Scarpetti, del siglo XIV y a otros santos como San Quinidio, San Severo de Valeria, San Sigfrido y San Walfrido, quienes también dejaron una huella significativa en la historia de la Iglesia. Cada uno de ellos, con su propia historia y virtudes, contribuye a la rica tradición de la fe cristiana, siendo recordados y venerados en este día especial.