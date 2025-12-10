La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 10 de diciembre de 2025 a Nuestra Señora de Loreto y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue Nuestra Señora de Loreto?

Nuestra Señora de Loreto es una advocación mariana que se venera en la ciudad de Loreto, Italia. Se dice que la casa donde nació la Virgen María fue trasladada milagrosamente desde Nazaret a Loreto en el siglo XIII. Este evento ha hecho de este lugar un importante centro de peregrinación y devoción mariana a lo largo de los siglos.

La imagen de Nuestra Señora de Loreto es conocida por su representación de la Virgen con el Niño Jesús y es considerada la patrona de los aviadores y de la aviación. Su festividad se celebra el 10 de diciembre y su culto se ha extendido a diversas partes del mundo, siendo especialmente venerada en países de tradición católica.

La devoción a Nuestra Señora de Loreto también ha influido en la arquitectura y el arte, con numerosas iglesias y capillas dedicadas a ella. Su mensaje de protección y amor maternal ha resonado en la vida de muchos fieles, convirtiéndola en un símbolo de esperanza y fe en la intercesión divina.

Para las personas que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a esta santa es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el miércoles, 10 de diciembre de 2025

El 10 de diciembre de 2025, se celebrarán varios santos y beatos en el calendario litúrgico, destacando figuras de diferentes siglos. Entre ellos se encuentra el Beato Marco Antonio Durando, del siglo XIX y el Beato Sidney Hodgson, así como el Beato Juan Mason y el Beato Brian Lacy, todos del siglo XVI. Esta fecha también honra a San Eustacio White y San Poliodoro Plasden, quienes también pertenecen a la misma época.Además, el 10 de diciembre se conmemoran otros santos significativos como San Edmundo Gennings y el Beato Agustín García Calvo, del siglo XX. La lista incluye a San Eugrafo y Santa Julia, quienes son recordados por su contribución a la fe cristiana. También se celebran el Beato Antonio Martín Hernández y el Beato Gonzalo Viñes Masip, ambos del siglo XX.Por último, la festividad incluye a santos de épocas más antiguas, como San Gemelo y San Mauro, del siglo IV, así como San Lucas, obispo del siglo XII y San Gregorio III, papa del siglo VIII. La celebración de Santa Eulalia de Mérida, del siglo IV y San Gutmaro también forman parte de este día especial en el calendario religioso.

La oración para Nuestra Señora de Loreto:

Oh, Virgen Santa de Loreto, madre de la divina gracia, intercede por nosotros ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.

