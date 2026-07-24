En la última semana, el tipo de cambio entre el euro y la libra esterlina avanzó 0.66%, mientras que en el último año registró una variación de -1.92%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja.

Este viernes, 24 de julio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8544 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La tendencia de la cotización de la monedalibra hoy muestra un aumento en comparación con los días anteriores, indicando una mejora en su valor. Esta alza sugiere un interés creciente por parte de los inversores, lo que podría estar impulsando la demanda.

Sin embargo, es importante analizar si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo, ya que factores económicos y políticas monetarias pueden influir en la estabilidad del valor de la monedalibra en los próximos días.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina se sitúa en un 2.20%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.61%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.