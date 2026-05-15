La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 15 de mayo de 2026 en México es de 12.61 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.64%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.63 pesos y un mínimo de 12.56 pesos. En la última semana, el dólar canadiense avanzó 0.23%, mientras que en el último año registra una variación de -8.01%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. En los últimos 10 días, el dólar canadiense inició con un avance, encadenó una caída prolongada y luego alternó movimientos con leve sesgo alcista; pese a la mejora final, el saldo global del período es negativo. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 7.61%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia negativa, con un dato de 1 que se sitúa en -2, indicando que ha disminuido en comparación con los días anteriores. Esta caída en la cotización sugiere una posible pérdida de confianza en la moneda, afectada por factores económicos recientes. En contraste, los días anteriores mostraban una ligera estabilidad, pero el cambio abrupto hacia una tendencia a la baja podría tener implicaciones en el comercio y las inversiones. Es crucial monitorear cómo se desarrollan estos factores en el futuro inmediato. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".